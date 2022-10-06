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超跑工廠第2季:迷你

探索頻道 - 2022.10.06(四) 09:00PM 節目表
 
本集節目要介紹造型可愛,性能卻超猛的迷你約翰酷柏頂級版.當初迷你是因應全球石油危機而生,之後被賽車手約翰酷柏看上它的潛力並發揚光大.經過多年的起起伏伏,當寶馬買下迷你並重新推出全新迷你車款,這輛價格親民又有高性能的小跑車終於又受到世人關注。

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