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市長夫人的秘密

衛視電影台 - 2022.10.06(四) 06:00PM 節目表
 
專門解決男女戀愛糾紛的「愛情大師」程見，做夢也沒想到，自己有一天會面臨全民大公審的窘境！如今身陷意想不到的桃色風波，程見該如何靠著自己過人的觀察力抽絲剝繭，從荒謬的政治風暴中完美脫身呢？

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