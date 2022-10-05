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妙妙犬布麗:1

BBC CBeebies - 2022.10.05(三) 07:45PM 節目表
 
布麗跟賓果想養寵物，為了讓她們知道那有多辛苦，爸爸把他的手變成他們的老朋友尚恩，一隻製造混亂、不守規矩又愛惹麻煩的澳洲鴕鳥。

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