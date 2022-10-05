蛋糕也瘋狂第2季:超級巨大

布蘭溫韋伯收到跳脫框架的結婚蛋糕要求，她馬上讓創意奔馳，要把五層蛋糕，做成單層、直徑40吋的八角型大蛋糕。卡洛斯烘焙坊對巨型甜點並不陌生，所以當被委託製造中世紀風格巨型蛋糕，巴迪馬上化身蛋糕天王展現才藝，做出栩栩如生的超大獅鷲的蛋糕。廷博蘇力文要疊出高聳的甜蜜美食糕點，讓窮小子三明治，秋葵濃湯等食物層層高疊，來慶祝餐廳週年慶。在賭城的蛋糕大師們，把麵粉、夾心跟翻糖帶到了全新層次，他們要打造傳說巨大生物北海巨妖以及一艘海盜船。