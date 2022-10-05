阿拉斯加是太平洋鮭的家鄉，其中一種太平洋鮭，也是體型最大的鮭魚，帝王鮭，最近數量急速下降，傑洛米特別來到阿拉斯加調查帝王鮭消失的原因。他原本認為是遭到人類濫捕，但其實不然。他還以為是帝王鮭在洄游的過程，遭到棕熊跟鼠鯊的捕殺，但經過他的調查，帝王鮭的消失並非只有一個原因，而是綜合許多因素。