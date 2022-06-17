古怪食物美食篇第9季:紐約哈林區

紐約哈林區是很多來美移民的最早落腳地點，因此很早就成為了文化大熔爐。從美國南方遷移至此的非裔美國人帶來家鄉的好客之道與暖心美食，哈林東區的大量拉丁美洲移民帶入加勒比海地區的傳統口味。二戰前，此區居民原本多為義大利移民，因此有道地義大利料理，後來西非傳統料理也跟著當地難民一同來到紐約。