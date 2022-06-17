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浩大非洲第1季:第1集

動物星球 - 今日 07:00PM
 
尚比亞東部內陸的盧安瓦河谷地區，野生動物的數量可謂全球之冠，這裡的環境會隨著季節會產生極端變化。溼季時，河谷提供豐富食物，彷彿是一座永不消失的天堂；乾季時，河谷乾涸，寸草不生，所有動物都面臨缺水的問題。然而，週而復始的季節變換，是盧安瓦河谷向來的節奏，為了生存，所以動物都得想辦法適應。

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