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連環鯊手:致命耶誕節

探索頻道 - 今日 06:15PM 節目表
 
本次鯊魚週特輯會探討數起鯊魚攻擊人類的事件，試圖解開連環鯊手的謎題。2021年耶誕前夕，熱愛海洋的男子托馬斯巴特福不幸命喪鯊口。他的離去讓親友十分悲痛，調查人員能否解開攻擊事件的來龍去脈，或是找到鯊手本尊呢？

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