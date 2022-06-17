蛋糕天王第10季:雲霄飛車與桌遊

金士堡遊樂園為了慶祝新的雲霄飛車落成，想訂一個雲霄飛車蛋糕，但是這樣會限制到蛋糕的使用量，巴迪得想出折衷之道。創作桌遊的鮑柏要訂一個能玩桌遊也能吃的蛋糕，勞夫他們想出了杯子蛋糕島的遊戲，可以一箭雙鵰滿足要求。