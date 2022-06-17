動物奇門功夫第1季:騰空大師

蜜蜂利用超敏銳的感官輕易知道一朵花是否仍存有花蜜，並用神秘的舞姿告訴同伴花蜜在哪裡。貓臉上的鬍鬚除了幫助狩獵，也是貓測量是否能通過狹窄處的方法。粗壯的河馬原來不會游泳，是靠浮力在水中狂奔。雙脊冠蜥別稱"耶穌蜥蜴"，竟然可以在水面上奔跑。燈塔水母則是能無止盡重新回春，永生不死。