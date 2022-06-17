Home > 頻道 > 教育/紀實 > 探索頻道 > 澳洲蛋白石獵人第5季:第11集

澳洲蛋白石獵人第5季:第11集

探索頻道 - 今日 09:55PM 節目表
 
黑光隊在庫伯佩地狂風肆虐的荒漠中，找到一個大型廢棄礦場，這裡稱為魔術山，黑光隊採用新的作戰策略。由於以前礦工偏好紅色的蛋白石，所以不是紅色的蛋白石都被當成廢棄礦料丟棄，因此黑光隊來到這裡，重新翻揀這些礦土，希望能找到那些被丟掉的、其他顏色的蛋白石。

澳門有線電視

客戶服務

電視服務

宣傳服務

頻道介紹

外部連結