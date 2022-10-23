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浮華宴

衛視電影台 - 今日 09:30PM 節目表
 
城中富商裘氏一族舉辦華麗盛宴，賈探員卻突然到訪，帶來一宗少女一屍兩命慘案，劃破裘家歡樂氣氛！賈探員憑著一本日記和一幀照片，帶出六宗往事，將裘家六人的華麗皮囊一一扯下，揭示出各人跟死者有著莫大關連。

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