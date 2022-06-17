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農村女孩料理趣第8季:中西部逾越節

旅遊生活頻道 - 今日 09:25PM 節目表
這次茉莉要帶來逾越節的美味大餐，有香酥的鍋煎馬鈴薯餅搭配煙燻鮭魚與法式鮮奶油，還有多汁的開背烤雞搭配香酥柔軟的烤馬鈴薯與綠色女神沾醬，最後是有別於傳統的逾越節甜點石榴帕洛瓦蛋糕。

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