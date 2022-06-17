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人這種動物第1季:愛恨生死
動物星球
- 今日 09:00PM
競爭是物種演化的動力之一，但合作是另一種更強大的演化力量，讓物種族群得以興盛繁榮。許多生物都會合作，人類也不例外，但人類有何特別之處，讓我們的合作關係發揮更大的作用，幫助我們邁向如今的文明社會，成為動物界的主宰，支配著地球每一個角落呢？
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