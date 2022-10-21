保險公司CEO葉瑾因男友背叛而傷心欲絕，決定借聘請助理之名，找男人借種生子，經過多輪篩選後，最終選中了身手不凡的速遞員肖博 。試用期將過，肖博的表現讓葉瑾無可挑剔，而葉瑾終於向肖博說出聘用他的真正目的。