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合約男女

衛視電影台 - 今日 07:50PM 節目表
保險公司CEO葉瑾因男友背叛而傷心欲絕，決定借聘請助理之名，找男人借種生子，經過多輪篩選後，最終選中了身手不凡的速遞員肖博 。試用期將過，肖博的表現讓葉瑾無可挑剔，而葉瑾終於向肖博說出聘用他的真正目的。

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