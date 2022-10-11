Home > 頻道 > 電影頻道 > HITS Movies > 沉默的羔羊

沉默的羔羊

HITS Movies - 今日 08:00PM 節目表
一個年輕的警察必須接已被囚禁的食人殺手的幫助，就為了逮捕一個以受害者剝皮為豪的連環殺手。

澳門有線電視

客戶服務

電視服務

宣傳服務

頻道介紹

外部連結