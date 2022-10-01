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農村女孩料理趣第8季:美食報恩

旅遊生活頻道 - 2022.10.01(六) 08:30PM 節目表
 
本集節目中，葉茉莉要幫公婆做一頓療癒晚餐，包含諾夫拉香腸熱菜、南瓜鷹嘴豆泥、蔬菜佛卡夏和奶油小貓餅乾。

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