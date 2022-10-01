野地大膽王第1季:守宮不睡覺

觀眾將在本集跟著主持人卡悠提前往澳洲，找尋獨樹一格的守宮。澳洲有超過六百種蜥蜴，其中將近三分之一是守宮。卡悠提這次要尋找的是有澳洲內陸珍寶盛名的棘皮瘤尾守宮。他透過獨特的方式，摸黑在不同的地區環境，找到了不同的守宮，最終如願以償地找到了瘤尾守宮，也藉由這段經歷介紹了守宮的生活習慣及特色。