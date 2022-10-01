探索躍至不凡第1季:布萊恩麥克戴爾蒙

擔任攝影指導超過三十年的布萊恩麥克戴爾蒙，搬到新加坡已經15年了。他要在新加坡拍取景，教大家拍對比的技術。大家想到新加坡會想到的快節奏高科技生活，因此他來到距新加坡不到一小時路程的外島，昔日的採石場—烏敏島，捕捉這裡的自然與寧靜。叢林樹冠層的下方，對任何相機都是挑戰十足的環境，而一台能輕鬆駕馭高動態範圍場景的智慧手機，讓他能輕鬆收集細節完整的照片，不需要大費周章就能拍出這些影像，以美麗的方式說出故事。