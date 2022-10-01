做事得過且過，活在漫天陰霾下的地產經紀 – 志行，從小受母親呵護，一直過著平凡人生。一天，志行重遇小學恩師 – 體育老師黃sir。黃sir 為了承諾離世妻子的10公里跑約定，即使患病也要練習參賽。同時，黃sir學生肥妹天心，為了跟偶像一起跑步，不惜減肥，把生命豁出去，誓要完成人生首個5公里街跑…