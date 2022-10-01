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理性與感性

HITS Movies - 2022.10.01(六) 10:15PM 節目表
 
影片講述一個英國莊園主去世後，由於遺產法規定家產只傳男不傳女，他的女兒們都面臨著掃地出門的命運，嫁一個好丈夫便成了她們的燃眉之急。

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