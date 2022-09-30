河中巨怪:謎樣水域第1季:巨怪的回歸

據說澳洲內地有隻神秘野獸引起騷動，這條大魚把兩名泳客拉入水中，傑落米立刻啟程前往澳洲調查，在訪查途中，他發現凶手可能是曾被過度濫捕，近乎絕種的墨瑞鱈，本來以為這輩子再也遇不到這種魚，如今又燃起一絲希望，他深入澳洲內地，終於在深山荒野中的一條河流，找到了墨瑞鱈。