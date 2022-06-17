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阿拉斯加神祕三角第1季:神祕長毛野人

探索頻道 - 今日 10:50PM 節目表
 
廣大的阿拉斯加荒野潛藏著傳說中的野人，更冰封了長毛象、細菌等史前生物，牠們個個致命，科學家將帶我們一窺其中的奧祕。

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