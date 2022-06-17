熱血獸醫師第7季:小狗游泳池

傑夫醫生一刻都不想閒下來。他養的狗兒佛烈德很愛跳進池塘，再進屋子裡甩水，弄得髒兮兮，所以傑夫打算自行在院子挖個大深坑，鋪上防水布，再放個出池台階，做成狗狗游泳池，讓狗在乾淨的水裡玩耍。診所收到一隻狗，是被人在公路上丟出車外棄養。後方車主看到趕緊把狗救起來，送到診所檢查。所幸這隻狗只有輕微骨裂，不需開刀治療，只要休養就能自行癒合。診所將這隻狗刊上領養網站，很快找到了新主人。