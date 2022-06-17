超跑工廠第2季:奧迪R8

本集節目要介紹奧迪經典R8的新款設計:R8-V10旗艦版.奧迪在贏得多次利曼大賽後,成了史上最強的耐力賽車隊. 賽道上的成功啟發了新的街頭超跑.R8二代配有自然進氣式V10引擎,車身超輕,馬力十足,承襲一代的亮眼外觀,是賽道和道路上的超跑新寵兒。