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某日某月

衛視電影台 - 今日 09:30PM 節目表
 
1992年，一場大雨令香港停電，愛觀星的子月與反叛的旭日在海邊相遇，暗生情愫。未幾，旭日卻被父親送到寄宿學校，數月後更要移民外國。二人像日與月一樣難相見，終排除萬難，展開一段彷彿分隔兩地的遠距離戀愛。

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