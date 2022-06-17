河中巨怪:謎樣水域第1季:侏儸紀河怪

在南冰洋的南邊的塔斯馬尼亞島，這裡有別處沒有的珍奇異獸，包括袋鴨嘴獸和針鼴，以及已經絕種的袋狼，但其中最珍貴的就是塔斯馬尼亞巨型螯蝦，體型可以跟狗一樣大，不過聽說這種螯蝦也已經絕跡，於是傑洛米深入島上叢林，希望能找到這種螯蝦，一睹牠的廬山真面目。