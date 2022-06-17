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掠食特戰高手第1季:第5集
探索頻道
- 今日 08:05PM
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前海豹部隊隊員喬埃蘭伯特，在美國海軍海豹部隊服役十年，在世界各地見識過各種戰役，這次卻接下任務挑戰世界頂尖掠食者，近距離與這些動物面對面接觸，本集掠食特戰高手要回顧拍攝這部系列時，幕後遇到的艱難挑戰，從炙熱的尚比亞到酷寒的北極，還有波濤洶湧的南大西洋，研究獅子、斑點鬣狗、北極熊和大白鯊，觀察地球頂尖掠食者的天然棲息地，蒐集牠們的力量與能力的資料，但要如何才能全身而退？
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