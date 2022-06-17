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妖鈴鈴

衛視電影台 - 今日 08:00PM 節目表
 
萌貴坊的住客幾年來不敢離開大樓半步，一旦踏出大樓，就會被無良地産商封鎖樓房，無家可歸，某晚開始，住客紛紛遇到怪事，决定找一個叫做鈴姐的大師來驅魔作法。

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