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松鼠的秘密第1季:松鼠的秘密

動物星球 - 今日 07:00PM 節目表
 
愛玩、溫馴、淘氣是我們對松鼠的印象，實際上，松鼠的生活充滿挑戰，森林裡雖然有吃不完的食物，但面對嚴寒冬季的考驗，以及蛇、老鷹、松鴉等掠食者的威脅，甚至人類引進的外來種也成了天敵，牠們除了想辦法保住自己的命，還得成功地完成生殖繁衍的重任。

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