松鼠的秘密第1季:松鼠的秘密

愛玩、溫馴、淘氣是我們對松鼠的印象，實際上，松鼠的生活充滿挑戰，森林裡雖然有吃不完的食物，但面對嚴寒冬季的考驗，以及蛇、老鷹、松鴉等掠食者的威脅，甚至人類引進的外來種也成了天敵，牠們除了想辦法保住自己的命，還得成功地完成生殖繁衍的重任。