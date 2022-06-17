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鱷魚河黃金傳說第1季:最後72小時
探索頻道
- 今日 09:55PM
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對抗皇后河只剩下一週，法利迪恩拯救家族事業的大膽遠征，來到最後關頭。這組人要跟吃人巨鱷拚了，又發現吸金船被氣憤的當地人破壞，決心要把美國人從島上趕走，就是不要他們在這裡。拚了命要挖到寶，拯救家族事業，不讓這史詩般的旅程，落入破產的結局。
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