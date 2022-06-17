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陰間大法師

HITS Movies - 今日 10:00PM 節目表
 
當一對友善又年輕的居家鬼魂情侶（鮑德溫和黛維絲）試著去嚇唬搬進他們家的自大人類。他們求助凶惡的陰間大法師（基頓），誰都想不到這部歡樂和恐懼夾雜的陰陽奇幻喜劇會發生什麼故事。

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