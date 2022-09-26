與象同行第1季:危險終點

列維森和卡內抵達奧卡凡哥三角洲後，兩人的與象同行之旅終於來到尾聲，他們要徒步深入三角洲中心，最後回到卡內的老家村莊，兩人途中要閃避陰晴不定的鱷魚和河馬，還看到了獅子無情獵殺公水牛的殘酷畫面，但他們也看到了悠哉吃蘆葦的公象群和帶著小象過河的母象群，全都聚在這片蓊鬱綠洲。這趟壯遊也讓列維森頗有感慨，希望這片大象天堂能世世代代永遠流傳。