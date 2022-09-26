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澳洲蛋白石獵人第5季:第10集

探索頻道 - 2022.09.26(一) 09:55PM 節目表
 
主教隊深入礦坑挖掘蛋白石，卻遇到牢不可破的石頭，葛雷格找來爆破專家艾凡，炸掉那塊堅硬的石頭。格格不入隊的安潔與璜安對於挖礦的工作日漸熟悉，兩人合作找到一批為數不少的蛋白石，讓他們的師父喬卡爾瑪深感驕傲。

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