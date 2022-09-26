臥底警員小伍在一次冰毒交易，和社團兄弟侯虎結義，交易卻被前特種部隊成員麥林和Eva壞事。買家原來是以公海貨輪作大本營的走私大王夏乾坤，夏把小伍抓到公海去，逼小伍交出冰毒師作補償。小伍，侯虎，麥林，Eva決定聯手一起對付夏亁坤。