English
繁體中文
國慶節營業通告
國慶節營業通告
深合區一周年
深合區一周年
有線呈獻新一季2022年度足球賽事
有線呈獻新一季2022年度足球賽事
有線7大新媒體頻道
有線7大新媒體頻道
立法會直播室全體會議
全程直播立法會
Home
>
頻道
>
教育/紀實
>
動物星球
> 浩大非洲第1季:第5集
浩大非洲第1季:第5集
動物星球
- 今日 11:55PM
節目表
在馬拉馬拉保護區，所有動物交織出一張複雜的生命網，沙河是附近唯一的永久水源，也是動物的命脈。乾季來臨，來到河邊喝水的動物容易被掠食者盯上，這樣乾枯絕望的時節，卻是獅子大興家族的好機會；等到雨季來臨，獵物四處分散，掠食者打獵的難度提高了，但輪到草食動物可以輕鬆過日子。生命的起落循環，就在季節更迭中永無止盡。
下一頁»
澳門有線電視
公司資料
最新消息
就業機會
技術應用
聯絡我們
免責聲明
服務條件
道路工程通告及
處罰政策和措施
客戶服務
收費標準
申請辦法
覆蓋大廈
常見問題
電視服務
酒店電視服務
家庭電視服務
宣傳服務
電視製作
電視廣告
大型戶外廣告/電子屏幕
網站推廣
電話語音系統
廣告代理
多元合作平台
頻道介紹
所有電視頻道
頻道節目表
電子頻道表
精彩節目
外部連結
購物
澳門售票網
動感教菁
有線與公天
有線管理系統
Copyright © 2022 Macau Cable TV, Ltd. All Rights Reserved.