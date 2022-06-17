浩大非洲第1季:第5集

在馬拉馬拉保護區，所有動物交織出一張複雜的生命網，沙河是附近唯一的永久水源，也是動物的命脈。乾季來臨，來到河邊喝水的動物容易被掠食者盯上，這樣乾枯絕望的時節，卻是獅子大興家族的好機會；等到雨季來臨，獵物四處分散，掠食者打獵的難度提高了，但輪到草食動物可以輕鬆過日子。生命的起落循環，就在季節更迭中永無止盡。