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> 生活科技大解密第12季:第1集
生活科技大解密第12季:第1集
探索頻道
- 今日 11:45PM
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本節目介紹三種物品的製造過程：木板覆材、西班牙彩磚和英國佳發蛋糕。林業發達的加拿大森林深處有優良的西部側柏，但大型機具無法進入，必須靠人力砍下樹木再以吊掛方式送出森林，轉送到加工廠，將木材切割做成三夾板。具有五百年歷史的西班牙彩磚，遵循古法純手工製作和彩繪。深受英國人喜愛的甜點佳發蛋糕，以海綿蛋糕為基底，加入秘密配方的柳橙果醬，上面再覆蓋一層絲滑的巧克力，做成一口大小。從1927年問世以來，每年英國人會吃掉15億個。
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