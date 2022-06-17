上海女學生葛薇龍(馬思純 飾)求學香港，投靠姑母梁太太(俞飛鴻 飾)，被梁太太利用，當作誘餌來吸引男人，葛薇龍漸漸沉迷在紙醉金迷中，後來被花花公子喬琪喬(彭于晏 飾)吸引，為了繼續過聲色犬馬的上流社會生活，不惜出賣自己的靈魂，費盡心機嫁給了喬琪喬，最終淪為姑母梁太太和喬琪喬斂財的工具。結局不言而喻，當葛薇龍失去利用價值時就會被喬琪喬無情地拋棄。