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> 掠食特戰高手第1季:第4集
掠食特戰高手第1季:第4集
探索頻道
- 今日 11:45PM
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前海豹部隊隊員喬埃蘭伯特，這次來到南非，找尋地球上最令人聞風喪膽的掠食者，大白鯊。他來到開普敦南方，一個叫做福斯灣的水域，這裡有座海豹島，大白鯊每年此時會來這裡獵殺小海豹，喬埃在鯊魚專家和生態環保人士潔瑪凱爾的協助下，要對大白鯊進行一系列的實驗，這也是生態觀察艙首度在水中使用，因此他們必須把觀察艙加以改良。他們將觀察和測試大白鯊如何打獵，如何尋找和追蹤獵物，並加以分析牠們擊敗獵物的策略。
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