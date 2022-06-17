孤城，一座浮華卻墮落的罪惡之城，充斥著金錢與利益的爭奪。警方臥底于秋(張家輝飾)在上司阿占(何炅飾)的運籌帷幄下，成功打入當地幫派，卻好像漸漸迷失自我，他開始懷疑，是否只有「非常」的手段才能主持公正。一次臥底行動中，于秋冒著行動失敗的風險和幫派老大激戰，結果全體命喪當場。在道德和江湖道義的雙重質疑下，于秋選擇了自我放逐…