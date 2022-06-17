Home > 頻道 > 電影頻道 > HBO > 13小時：班加西無名英雄

13小時：班加西無名英雄

HBO - 今日 10:55PM 節目表
本片描寫2012年9月11日恐怖份子攻擊美國大使館的真實事件，六名優秀的退役軍人奉命保護在危急情況下進行反擊的美國中情局。

澳門有線電視

客戶服務

電視服務

宣傳服務

頻道介紹

外部連結