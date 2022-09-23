English
繁體中文
國慶節營業通告
國慶節營業通告
深合區一周年
深合區一周年
有線呈獻新一季2022年度足球賽事
有線呈獻新一季2022年度足球賽事
有線7大新媒體頻道
有線7大新媒體頻道
立法會直播室全體會議
全程直播立法會
Home
>
頻道
>
教育/紀實
>
動物星球
> 河中巨怪:謎樣水域第1季:史前掠食者
河中巨怪:謎樣水域第1季:史前掠食者
動物星球
- 2022.09.23(五) 10:00PM
節目表
傳說在北歐的冰冷湖泊中，潛藏一種淡水猛獸，牠比任何民間捕魚傳說更深植人心，這隻凶猛無比的掠食者，嗜吃水鳥、狗，甚至是人類，牠就是白斑狗魚，正式世界紀錄重達25公斤，但最近科學家發現這種狗魚與一般狗魚不同，在基因上就是另外一種品種，所以傑洛米遠赴北歐，調查這種特殊的族群是否還在。
下一頁»
澳門有線電視
公司資料
最新消息
就業機會
技術應用
聯絡我們
免責聲明
服務條件
道路工程通告及
處罰政策和措施
客戶服務
收費標準
申請辦法
覆蓋大廈
常見問題
電視服務
酒店電視服務
家庭電視服務
宣傳服務
電視製作
電視廣告
大型戶外廣告/電子屏幕
網站推廣
電話語音系統
廣告代理
多元合作平台
頻道介紹
所有電視頻道
頻道節目表
電子頻道表
精彩節目
外部連結
購物
澳門售票網
動感教菁
有線與公天
有線管理系統
Copyright © 2022 Macau Cable TV, Ltd. All Rights Reserved.