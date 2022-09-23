河中巨怪:謎樣水域第1季:史前掠食者

傳說在北歐的冰冷湖泊中，潛藏一種淡水猛獸，牠比任何民間捕魚傳說更深植人心，這隻凶猛無比的掠食者，嗜吃水鳥、狗，甚至是人類，牠就是白斑狗魚，正式世界紀錄重達25公斤，但最近科學家發現這種狗魚與一般狗魚不同，在基因上就是另外一種品種，所以傑洛米遠赴北歐，調查這種特殊的族群是否還在。