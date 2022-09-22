警犬出動第1季:出色表現

一隻警犬要表現出色需要的是個性適合，還有努力及訓練。節目中薑看到每一隻警犬的專長和訓練過程。例如戴夫巴利和偵搜犬露西常年追查利物浦的毒販，露西受過訓練能找到各種毒品，包括快客古柯鹼、安非他命、海洛英和大麻；多年來，牠成功找到數十萬磅的毒品。戴夫巴利之前有一隻警犬鬼魅，一年前因公殉職，讓巴利非常傷心，現在他有了另一隻新手警犬奇可，希望透過訓練他的過程，能撫平心裡的創傷。另一隻表現出色的警犬是資深偵搜犬小皮，牠和領犬員史都華菲利浦斯經常出門打擊北安普敦的非法香菸交易，每次都有不小的斬獲。