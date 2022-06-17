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翻新中古車第13季:絕對剽悍

探索頻道 - 今日 11:45PM 節目表
 
麥克這次要找一台退役的軍用悍馬，並計畫將它改造成無所不至的極限露營車。為了踏上露營車未至之境，麥克還將接受極限越野訓練。

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