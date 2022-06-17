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逃獄兄弟 2

衛視電影台 - 今日 08:00PM 節目表
 
年青企業家賀俊犯事入獄，貫徹他在商界以錢能解決問題的理念，巨額利誘曾逃獄的滾筒、建天、刀疤和浩正協助，奈何眾人心態改變，不為錢所動，認為只有堂堂正正坐完牢才能把罪擺脫，堅決拒絕，賀俊唯有用手段逼使眾人就範…

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