年青企業家賀俊犯事入獄，貫徹他在商界以錢能解決問題的理念，巨額利誘曾逃獄的滾筒、建天、刀疤和浩正協助，奈何眾人心態改變，不為錢所動，認為只有堂堂正正坐完牢才能把罪擺脫，堅決拒絕，賀俊唯有用手段逼使眾人就範…