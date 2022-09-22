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亞洲怪談(第2季第7集)

HBO - 2022.09.22(四) 10:40PM 節目表
 
恐怖故事選集影集「亞洲怪談」第二季再次帶領觀眾深入探索恐懼的起源，帶來背景設定於不同亞洲國家的驚悚故事，每一集都由該國導演負責。

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