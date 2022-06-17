哥斯大黎加面積雖小，卻生機盎然，有極為多樣的棲息地，它夾在南北美洲、太平洋與加勒比海之間，不管是陸上還是海裡都有豐富的資源。例如聰明的白面捲尾猴，會趁著退潮撿拾海灘上的蛤蜊，神出鬼沒的美洲獅和美洲豹貓，趁著夜色出動的牛頭犬蝠，以及會集體獵食的灰三齒鮫等等。