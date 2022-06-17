故事講述地產巨擘劉軒（鄧超飾）手頭上有一項地產計劃，因涉及填海工程而嚴重威脅在海洋生活的的神秘美人魚家族，族人於是派出珊珊（林允飾）前往色誘劉軒，以阻止發展計劃。二人意外地互生情愫，劉軒愛上珊珊，決定停止填海，可惜他的合夥人若蘭（張雨綺飾）懷恨在心愛，誓要滅殺人魚族。