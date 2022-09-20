鱷魚河黃金傳說第1季:巨鱷出沒

巴布亞紐幾內亞的布干維島，野心獨具的採金遠征以此為家。阿拉斯加人法利迪恩投入一切，離家5千哩進行大膽任務，要拯救家族事業。而經過4週的挫折、設備故障和人員受傷退場，法利終於終於挖到寶。他拯救家族事業的夢想唾手可得。但是當這組人全力主打皇后河，他們的好運氣快速轉壞。島上的傳奇活了起來，和這一組人處處作對，最後一搏，尋找皇后河的黃金。