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五時恭候的證人

衛視電影台 - 2022.09.20(二) 07:20PM 節目表
律師淳鎬為一名被控謀殺僱主的女傭辯護，正因此案備受社會關注，他必須打贏官司，才能成為律師樓的合夥人。但此案的唯一目擊證人是患有自閉症的少女智友，她的供詞勢必被質疑。

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